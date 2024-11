Sono 1.496 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 10.173 e con un tasso di positività pari al 14,71%. Situazione, dunque, stabile rispetto alla giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 2.965 guarigioni. Ancora alto il numero dei morti: sono stati 8 nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri: sono più 3 in area medica e più 1 in terapia intensiva.

Covid Calabria, i nuovi casi

I nuovi casi sono così divisi: 245 a Catanzaro, 195 a Cosenza, 228 a Crotone, 583 a Reggio e 245 a Vibo. I morti riguardano 1 Catanzaro, 1 Cosenza, 5 Reggio e 1 Vibo.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6.323 (81 in reparto, 12 in terapia intensiva, 6.230 in isolamento domiciliare); 15.903 guariti, 193 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 10.114 (135 in reparto, 8 in terapia intensiva, 9.971 in isolamento domiciliare); 30.954 guariti, 798 deceduti.

– Crotone: casi attivi 3.074 (21 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.053 in isolamento domiciliare); 12.095 guariti, 153 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 9.573 (155 in reparto, 14 in terapia intensiva, 9.404 in isolamento domiciliare); 53.832 guariti, 542 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 9.580 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 9.560 in isolamento domiciliare); 9.564 guariti, 138 deceduti.