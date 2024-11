La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, «nelle ultime ventiquattro ore, si sono registrati due decessi, di cui uno in Terapia Intensiva». Si tratta di una donna di 79 anni affetta da severe patologie concomitanti all’infezione da Covid 19 e di un uomo di 45 anni senza altre patologie riferite in anamnesi. L’uomo, conferma il Gom non era vaccinato. La Direzione aziendale ha espresso «profondo cordoglio e le più sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto il Gom».

Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 87.399 (228 nella giornata di ieri). Di queste, secondo il dato aggiornato alla giornata di ieri, 44.849 sono prime dosi; 42.204 sono seconde dosi; 346 sono terze dosi.