Sono 32 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.121 tamponi effettuati. Un solo decesso registrato. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 167 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 900.887. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.282.

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 1, Catanzaro 10, Crotone 8, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 11. Altra Regione o Stato Estero 2.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: Casi Attivi 577 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 546 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 9605 (9464 guariti, 141 deceduti)

– Cosenza: Casi Attivi 6160 (48 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6108 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 16608 (16058 guariti, 550 deceduti)

– Crotone: Casi Attivi 105 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 6406 (6307 guariti, 99 deceduti)

– Reggio Calabria: Casi Attivi 682 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 626 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 22230 (21898 guariti, 332 deceduti)

– Vibo Valentia: Casi Attivi 173 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 166 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 5328 (5237 guariti, 91 deceduti)