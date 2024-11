Secondo i dati riportati dal sito della protezione civile nazionale, gli attuali ricoverati con sintomi in Calabria sono 211, quelli in terapia intensiva 23, il totale degli ospedalizzati 234, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 6.153

Leggero aumento dei contagi da Covid-19 nella nostra regione. Secondo i dati della Regione Calabria sono 260 i nuovi positivi, a fronte dei 226 di ieri. La buona notizia è che non risultano decessi nelle ultime 24 ore negli ospedali calabresi: l'ultima volta era successo il 19 gennaio scorso. I guariti, invece sono 227.

I numeri dagli ospedali

Secondo i dati riportati dal sito della protezione civile nazionale, gli attuali ricoverati con sintomi in Calabria sono 211, quelli in terapia intensiva 23, il totale degli ospedalizzati 234, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 6.153.

In particolare, in Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 562.284 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 596.010 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 38.849 (+260 rispetto a ieri), quelle negative 523.435.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: 44 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;6 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 8 in terapia intensiva, 2.446 in isolamento domiciliare; 8.451 guariti, 293 deceduti.

- Catanzaro: 23 in reparto all’azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 2 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.610 in isolamento domiciliare; 3.742 guariti, 99 deceduti.

- Crotone: 11 in reparto; 190 in isolamento domiciliare; 2.665 guariti, 43 deceduti.

- Vibo Valentia: 16 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare; 3.153 guariti, 57 deceduti.

- Reggio Calabria: 80 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 9 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.433 in isolamento domiciliare; 13.442 guariti, 208 deceduti.

- Altra Regione o stato estero: 50 in isolamento domiciliare; 309 guariti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 92, Catanzaro 70, Crotone 22, Vibo Valentia 25, Reggio Calabria 51.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 232.