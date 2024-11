Ancora tanti i positivi nella provincia di Reggio Calabria che con 1434 casi in sole 24 ore stacca tutte le altre aree della nostra regione

Risalgono i contagi da Covid-19 in Calabria, mentre continua a essere tanti i decessi. I dati sono riportati nel bollettino quotidiano della Regione, dal quale si apprende che sono 1856 i nuovi positivi, a fronte di quasi 11mila tamponi, e 11 i morti nelle ultime 24 ore. Aumentano anche i ricoverati in terapia intensiva, +3 rispetto a ieri, ma diminuiscono quelli in area medica, -10.

Questo il particolare dei nuovi positivi nelle singole province: 216 Catanzaro, 92 Cosenza, 1434 Reggio Calabria, 75 Crotone, 39 Vibo Valentia, 0 altre Regioni o Stati esteri.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.071.907 (+10.979). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 180565 (+1.856) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 66 in reparto, 5 in terapia intensiva, 7.037 in isolamento domiciliare; 17.755 guariti, 208 deceduti)

– Cosenza: 144 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.804 in isolamento domiciliare; 31.423 guariti, 822 deceduti.

– Crotone: 22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.967 in isolamento domiciliare; 14.482 guariti, 167 deceduti.

– Reggio Calabria: 120 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.524 in isolamento domiciliare; 60.148 guariti, 591 deceduti.

– Vibo Valentia: 13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.279 in isolamento domiciliare; 10.069 guariti, 146 deceduti.