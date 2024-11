È quanto emerge dal monitoraggio settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Ha un’incidenza di casi tra i 50 e i 150 ogni 100mila abitanti

La Calabria in rosso. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Per l’agenzia dell’Unione Europea ha un’incidenza di casi da Covid tra i 50 e i 150 ogni 100mila abitanti.

Anche Basilicata e Valle D’Aosta rientrano nella stessa fascia. Il Molise è la prima zona verde italiana in Ue e tra le prime sette in tutta Europa, con un’incidenza inferiore a 25 casi e il tasso di positività al test è inferiore al 4%. Il resto del Paese è classificato come arancione con meno di 50 casi.