Sono 67 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.907 tamponi effettuati. Un solo decesso registrato. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 302 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 918.171. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.763. Diminuisce la pressione sui reparti (-2) e in rianimazione (-4).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 48, Catanzaro 5, Crotone 4, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 6, Altra regione o Stato estero 2.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 236 (20 in reparto, 2 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9998 (9856 guariti, 142 deceduti)

Cosenza: casi attivi 5247 (30 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17715 (17161 guariti, 554 deceduti)

Crotone: casi attivi 74 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6480 (6380 guariti, 100 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 435 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22596 (22263 guariti, 333 deceduti)

Vibo Valentia: casi attivi 93 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5455 (5363 guariti, 92 deceduti)

L'ASP di Cosenza comunica che: «Oggi si registra un decesso a domicilio, avvenuto il 27/05/2021, di cui si è avuta notizia tramite flusso schede Istat di morte». I soggetti positivi di oggi a Reggio Calabria sono 6 di cui 2 migranti.