Peggiora ancora la situazione dei contagi da Covid a Luzzi. Il sindaco Umberto Federico ha comunicato i dati delle ultime 24 ore pervenuti dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp. Sono 80 i casi di positività, 21 in più rispetto all’ultimo aggiornamento di ieri; 65 i soggetti in quarantena per contatti con positivi e 2 i guariti

«Ai nostri concittadini positivi, a quelli in quarantena e alle rispettive famiglie mandiamo un grande e caloroso abbraccio, con l’augurio di una serena degenza e di una pronta guarigione», ha dichiarato il sindaco.

«In questo delicato momento di risalita della curva epidemiologica, ribadiamo quanto sia importante andare avanti con una massiccia campagna di vaccinazione e quanto sia altrettanto indispensabile indossare la mascherina nei luoghi chiusi e in quelli aperti dove si verifichino assembramenti. A tal proposito è in pubblicazione in questi minuti ordinanza sindacale che dispone l’obbligo di mascherina anche all’aperto da domani, sabato 4 dicembre 2021 e fino a venerdì 31 dicembre 2021», ha aggiunto.

«In merito alla proposta di istituzione di “zona arancione” nel nostro Comune, formulata dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp alla Presidenza della Regione Calabria, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Non appena dovesse esserci qualche novità in tal senso, vi sarà prontamente comunicata», ha detto ancora il sindaco rivolgendosi ai suoi concittadini.