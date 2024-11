Allentate a Cassano allo Ionio le misure disposte con l'istituzione della zona rossa. Ad annunciarlo è stato i sindaco Gianni Papasso. «Da lunedì 8 febbraio le attività di vendita di generi alimentari, compresi ipermercati, supermercati, vendita di frutta e verdura - ha annunciato il sindaco Papasso - dovranno rispettare l'orario giornaliero di apertura dalle 8 alle 17 nei giorni dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle 8 alle 18 e la chiusura domenicale. È consentita nei giorni dal lunedì al venerdì - ha aggiunto il primo cittadino - la consegna a domicilio entro le 18 e il sabato entro le 20. Gli addetti alla consegna a domicilio dovranno dimostrare di essersi sottoposti con esito negativo a tampone antigenico o molecolare in data non antecedente a una settimana».

Per le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), finora chiusi, «è consentita - ha annunciato il primo cittadino di Cassano - la vendita con asporto dalle 5 alle 13, dal lunedì al sabato, con chiusura domenicale. È vietato il consumo di cibi e bevande nelle adiacenze delle attività stesse. Resta consentita senza limiti di orario, la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Gli addetti alla consegna a domicilio dovranno dimostrare di essersi sottoposti con esito negativo a tampone antigenico o molecolare in data non antecedente ad una settimana.

Le ulteriori attività inerenti i servizi alla persona non ricomprese nell'allegato 24 al DPCM del 3 novembre 2020 (centri estetici, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing) sono consentite nel rispetto dell'orario giornaliero di apertura dalle ore 8 alle ore 13 nei giorni dal lunedì al sabato e la chiusura domenicale. Se continueremo a essere prudenti - ha concluso il sindaco Papasso - potremo ritornare presto alla normalità»