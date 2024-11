Si ridimensiona la diffusione del contagio in città. Dopo il nuovo picco di sabato scorso oggi a fronte di 217 tamponi antigenici effettuati nella postazione drive-in del Comune di Castrovillari si sono accertati altri 13 nuovi positivi. Undici di questi appartengono a 4 nuclei familiari, sintomo che la diffusione del contagio si è sviluppata «tra le mura domestiche» come aveva precisato nei giorni scorsi il sindaco, Domenico Lo Polito.

Ma l'azione di screening messa in campo anche oggi e che negli ultimi sette giorni ha permesso di eseguire oltre 1000 tamponi antigenici rende il primo cittadino di Castrovillari «fiducioso per il futuro e consapevole dell’utilità del grande lavoro fatto, possibile per la passione e professionalità dei tanti volontari, che ci ha consentito di bloccare sul nascere la terza ondata che, purtroppo, interesserà l’intera Italia e sulla base delle previsioni sarà peggiore delle due precedenti».

I casi di oggi dimostrano ancora una volta che è «pressocchè inutile effettuare tamponi antigenici» sui familiari quando vi è un caso positivo in famiglia ma è necessario che tutti «stiano in quarantena come da mia ordinanza che viene notificata» e «richiedere tramite il medico di base per la persona positiva il tampone molecolare al dipartimento di prevenzione territoriale della salute, in caso di conferma della positività fare tampone molecolare per tutti i familiari». Con i nuovi positivi di oggi salgono a quota 100 (tra tamponi molecolari ed antigenici) i casi accertati a Castrovillari.