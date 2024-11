Il sindaco di Castrovillari ha disposto la chiusura del plesso delle scuole medie di Corso Calabria fino al 26 gennaio. Considerando che il 27 gennaio in città è festa patronale si dovrebbe tornare alle lezioni in presenza il 28 febbraio, giovedì, giorno in cui, tra l'altro, alcuni docenti saranno sottoposti al tampone antigenico per scongiurare il pericolo della diffusione del contagio tra le mura del plesso della scuola secondaria di primo grado.

Nella serata di ieri era pervenuta la notizia di un contagio accertato per una collaboratrice scolastica, avvenuto fuori dal plesso scolastico. Ma per motivi precauzionali in accordo con il sindaco, Domenico Lo Polito, era stata disposta la chiusura delle lezioni in presenza nella giornata di oggi per la sanificazione e si sta provando a ricostruire il tracciamento.

Tutte le persone venute in contatto con la bidella resteranno in isolamento fiduciario fino a nuova comunicazione. È' stata predisposta la Dad per gli alunni fino al 26 febbraio.