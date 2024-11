Sospese tutte le celebrazioni liturgiche e chiesa dei Sacri Cuori chiusa al culto per precauzione fino alla sanificazione. La decisione è stata adottata dal parrocco, don Gianni Di Luca, che su facebook alla vigilia dell'Epifania ha comunicato ai suoi parrocchiani di essere «stato a contatto con una persona risultata positiva al Covid».

Pertanto in attesa di essere sottoposto al tampone insieme ai collaboratori stretti ha preso la decisione a scopo precauzionale. «Non possiamo permetterci il lusso di essere superficiali - ha continuato nel suo post - per tanto saremo in quarantena fiduciaria fino a quando potremo effettuare il tampone».