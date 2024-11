Solo un contagio accertato oggi su 84 tamponi antigenici dal personale della Croce Rossa Italiana che opera nella postazione drive-in del comune di Castrovillari. Si tratta di una cuoca di una scuola materna che in via precauzionale, su disposizione del sindaco, ha sospeso l'attività didattica delle due classi presenti nell'istituto.

Il sindaco ha ribadito con l'occasione che «nessuna sospensione si sarebbe resa necessaria se solo si fosse seguita la circolare che ho inviato alle scuole. Ricordo che vi è l’obbligo di non andare a scuola in tutte le circostanze in cui nel nucleo familiare vi sia qualcuno che ha semplicemente dei sintomi o quando si è avuto contatto con un positivo Covid. Ritengo che sia veramente grave non rispettare queste disposizioni e non capire che ogni violazione determina gravi responsabilità personali».