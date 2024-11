Cala il numero dei positivi, oggi solo 3 su 99 taponi antigenici effettuati, rispetto all'ultima rilevazione di sabato ma resta alta l'attenzione sul Covid 19 nella città di Castrovillari.

Uno dei contagi di oggi - tutti ricadenti nello stesso nucleo familiare - ha prodotto l'isolamento a scopo fiduciario, da parte del sindaco Domenico Lo Polito, di una intera classe della Ss Medici della città del Pollino e di una insegnante. «Ancorché pochi positivi e tutti dello stesso nucleo familiare vi è comunque da fare molta attenzione per i possibili contatti che stiamo tracciando e contatteremo in queste ore» ha affermato il primo cittadino.

Con oggi si è superata quota 5000 tamponi effettuati nella postazione drive-in comunale gestita in collaborazione con la Croce rossa italiana, che in questi mesi è stata fondamentale per tracciare lo screening in città e monitorare quotidianamente l'evoluzione del contagio.