Sale il numero dei contagi nel reparto di Ortopedia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, dove nei giorni scorsi si erano registrati alcuni casi di positività al Covid 19.

La prima infezione - contratta all'esterno del presidio ospedaliero - era stata accertata su un sanitario in servizio nell'unità operativa di Ortopedia; il primo screening aveva consentito di appurare però la positività anche di due pazienti qui ricoverati. Il reparto era stato in via cautelativa temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di sanificazione.

Successivamente, si era proceduto ad effettuare uno screening più esteso sul personale medico e infermieristico, l'esito ha confermato la positività di due infermieri e di un operatore sociosanitario. Si tratta dell'unico caso di contagio all'interno del presidio ospedaliero che ha rafforzato le contromisure per tentare di arginare un fenomeno ormai fisiologico considerato il livello di pervasività del virus e anche il continuo accesso di pazienti agli ambulatori che stanno continuando ad offrire prestazioni assistenziali.