I casi sono stati rilevati tramite test rapidi effettuati dalla stessa struttura sociosanitaria su ospiti e personale. Lunedì al via lo screening con il supporto dell'Asp per accertare i numeri del contagio

Il bollettino dei contagi aggiornato alle ultime ore accerta un aumento nel numero dei contagi all'interno della struttura socioassistenziale catanzarese, Fondazione Betania, colpita giovedì mattina dal Covid 19. Attualmente, sono 42 le persone risultate positive al virus: 31 ospiti e 11 operatori. Si tratta allo stato di rilevazioni effettuate in autonomia dai vertici aziendali attraverso l'uso dei test rapidi, estese nelle ultime ore a tutti i ricoverati e ai dipendenti della struttura sociosanitaria.

L'allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì quando due anziani avevano iniziano a manifestare i primi sintomi compatibili con l'infezione da Covid 19. Immediatamente, il management aveva disposto una campagna di screening che aveva accertato la presenza di 27 contagiati: 24 anziani e 3 operatori. Sulla scorta dell'alto tasso di positività registrata lunedì con il supporto dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro saranno eseguiti i tamponi molecolari per accertare i numeri del contagio.

Ad essere colpita dal virus è stata la casa protetta per anziani, all'interno della quale al momento sono stati isolati i pazienti infetti che non presentano una patologia severa. I livelli di saturazione dell'ossigeno sono monitorati costantemente mentre per ora si è reso necessario il trasferimento di un solo ospite nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese, che presenta un quadro clinico leggermente più grave. Gli operatori, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare.