A dispetto delle vigenti norme anti-Covid, si erano ritrovati in una casolare lungo la SS18 a Cetraro per festeggiare il compleanno di uno di loro. Tutti senza dispositivi di protezione e fuori dalle loro abitazioni oltre l’orario consentito. 20 persone di età compresa tra 20 e 30 anni sono state sorprese dai carabinieri della Compagnia di Paola intorno alla mezzanotte, un folto gruppo di giovani che avevano deciso di sbizzarrirsi infischiandosene del divieto di assembramenti e del coprifuoco saldamente in vigore.

Un compleanno costato caro

Il sabato di festa è costato caro a ciascuno dei partecipanti. Immediatamente sono scattate le sanzioni per violazione dei provvedimenti volti ad evitare il rischio di contagio da Covid-19. Ognuno di loro dovrà pagare una multa da 280 euro per un totale di 5.600€ euro.