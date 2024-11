Tanti i tamponi analizzati nell'ultima giornata (oltre 13mila), stabile il tasso di positività. Salgono pure i ricoveri: in area medica occupati altri 14 posti letto ( ASCOLTA L'AUDIO )

Boom di nuovi casi in Calabria: sono 4.598 quelli registrati nell'ultima giornata, a fronte di 13.929 tamponi analizzati. Stabile il tasso di positività, che oggi si attesta al 33,01% (ieri era al 33,79%). Lo riporta il bollettino regionale odierno, che registra anche 4 decessi (2 a Cosenza e 2 a Reggio) e 1.421 guarigioni. Salgono ancora i ricoveri: sono +14 in area medica e +1 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così suddivisi: 859 a Catanzaro, 1725 a Cosenza, 406 a Crotone, 1307 a Reggio Calabria, 210 a Vibo Valentia e 91 da fuori regione.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 6338 (76 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6257 in isolamento domiciliare); casi chiusi 65428 (65096 guariti, 332 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 36341 (117 in reparto, 2 in terapia intensiva, 36222 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87600 (86444 guariti, 1156 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1923 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1903 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42683 (42445 guariti, 238 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 11239 (79 in reparto, 3 in terapia intensiva, 11157 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148693 (147894 guariti, 799 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 1511 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40353 (40177 guariti, 176 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica: "Oggi 888 positivi (in quanto ieri sono stati comunicati erroneamente 109 positivi in piu' quindi vengono sottratti dai positivi di oggi che sono 997) di cui 29 fuori regione e 4 guariti fuori regione". L'Asp di Cosenza comunica: "Nel setting fuori regione si registrano 62 nuovi casi a domicilio e 2 guariti".