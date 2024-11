134 nuovi casi risultati positivi al Covid negli ultimi cinque giorni e un focolaio in una Rsa. I dati, nella città di Corigliano-Rossano, si confermano preoccupanti. Il sindaco Flavio Stasi ha incontrato i vertici del Dipartimento Prevenzione dell'azienda Sanitaria al fine di valutare ulteriori provvedimenti da intraprendere in relazione soprattutto alla didattica in presenza.

Per quanto riguarda il focolaio nella RSA sono state attivate le procedure di sicurezza da parte dell'ufficio sanitario competente.

Il tasso di positivi in città rispetto ai tamponi effettuati resta intorno al 20%, a fronte di circa il 10% della Calabria e del 7% complessivo nazionale.«Con questi dati- afferma l’amministratore- non è mia intenzione far ricominciare la didattica in presenza, che quindi rimanderò con ordinanza di un'altra settimana: domani si continua con la didattica a distanza, fatta eccezione per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. Di pari passo si attiverà la refezione scolastica il prossimo lunedì, 25 gennaio».