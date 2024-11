Ci sono 33 contagi oggi, 644 positivi e 22 decessi negli ultimi trenta giorni. Sono i numeri Covid che interessano la città di Corigliano-Rossano. 30 i ricoverati nel presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio”: 22 nel nuovo reparto Covid al quinto piano e 8 in pronto soccorso. I 33 contagi risentono dei ritardi registrati nel Laboratorio di Microbiologia dovuti alla carenza di reagenti.

Nel frattempo, all’interno del presidio sanitario il personale continua a usare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) nonostante sia stato disposto un provvedimento di sequestro dalla guardia di finanza di Gorizia. Si tratta di mascherine risultate non conformi alle normative vigenti e che dovranno essere consegnate entro il 13 aprile prossimo così come disposto dalla protezione civile ai vertici dell’Asp di Cosenza. Intanto, nella Sibaritide i dati continuano a preoccupare, in particolare nei comuni di: Crosia (138), Cariati (125), Cassano (77), Albidona (42).