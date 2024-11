Tre contagiati e un sospetto caso sono giunti nel presidio ospedaliero. Per uno è stato necessario il trasferimento a Catanzaro per carenza di posti letto

Pronto soccorso dell'ospedale Nicola Giannettasio di Corigliano-Rossano in grande sofferenza. A poche ore dalla nota del personale infermieristico in cui si lancia il grido d’allarme ai vertici dell’Asp di Cosenza circa la problematica della dotazione organica e della stato di insicurezza che vive il presidio, quattro pazienti sono stati trasportati d’urgenza nel pronto soccorso del presidio.

Tre sono già positivi e hanno problemi di insufficienza respiratoria, uno è un sospetto Covid in queste ore sottoposto a Tac dedicata. Uno dei pazienti è stato trasferito a Catanzaro per carenza di posti letto, mentre gli altri due sono in isolamento nel pronto soccorso. Ad aggravare la situazione anche la sospensione delle attività del laboratorio di Microbiologia.