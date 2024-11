Per un’intera classe della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Rossano III è stata disposta la quarantena obbligatoria fino al 6 febbraio prossimo. Il provvedimento si è reso necessario dopo che uno degli alunni è risultato positivo al coronavirus. Attivate tutte le procedure di tracciabilità da parte del servizio di Igiene e prevenzione dell’azienda sanitaria locale di Cosenza – Distretto di Corigliano-Rossano, su alunni e docenti.

La notizia trasmette apprensione nei genitori e nelle famiglie. L’argomento della didattica in presenza è stato oggetto di discussione in città all’indomani della duplice pronunzia, in tempi diversi, del Tar della Calabria che sospendeva l’efficacia delle ordinanze sindacali le cui disposizioni miravano a prorogare il ritorno in classe per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.