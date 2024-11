Sabato scorso, 23 gennaio, ha concelebrato la messa nella chiesa di San Giuseppe a Serra Spiga, uno dei quartieri popolari di Cosenza. Poi don Trinidad, sacerdote neo catecumenale in arrivo da Fuscaldo, ha scoperto di essere positivo al Covid-19.

Tampone rivelatore

Si è sottoposto a test rapido antigenico dopo avere appreso che alcune persone con cui era entrato in contatto nei giorni precedenti avevano a loro volta contratto il coronavirus. Adesso è in isolamento, in attesa della conferma del tampone molecolare.

Isolamento fiduciario

Don Trinidad ha celebrato la messa insieme a don Luigi Bova, rettore del seminario di Rende, il quale si è autonomamente posto in isolamento, nonostante sia risultato negativo ad un primo tampone veloce. Negativo anche il parroco don Emanuele Mastrilli, anche lui in quarantena fiduciaria. In una nota la parrocchia ha sottolineato come i sacerdoti abbiano rispettato «come viene sempre fatto, tutte le norme di sicurezza indossando costantemente la mascherina e igienizzando con regolarità le mani».

Chiusura per sanificazione

«Don Trinidad - si legge ancora nel comunicato diffuso ai fedeli - non ha distribuito l'eucarestia e non è stato in contatto con le specie eucaristiche». Per precauzione la chiesa rimarrà chiusa due giorni per una sanificazione.