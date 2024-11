«Si invita la cittadinanza ad evitare gli assembramenti e ad utilizzare sempre la mascherina, per la propria sicurezza». È uno dei messaggi che viene ripetuto ai megafoni dalle auto della polizia municipale di Cosenza.

Così come un anno fa, i vigili urbani sono stati mobilitati dall'amministrazione comunale per invitare la popolazione ad uscire il meno possibile da casa, e questo per l'aumento dei casi di contagio che si è registrato in città negli ultimi giorni.

Nel capoluogo bruzio, nonostante il rientro della Calabria da zona rossa ad arancione, il sindaco Mario Occhiuto ha disposto l'ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'ospedale della città è in grave difficoltà per l'aumento dei ricoverati, molti dei quali costretti a rimanere in ambulanza per la mancanza di posti all'interno della struttura.