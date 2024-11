Il Covid rialza la testa in tutta Italia. Ciò si evince dal monitoraggio settimanale curato dall’Iss e dal ministero della Salute che evidenzia come dopo diverse settimane di calo torna a crescere l’incidenza: 510 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 433 di sette giorni fa. E in Calabria, dove, nello stesso periodo di tempo, una vera e propria diminuzione dei contagi non c’è stata, il virus continua a viaggiare spedito.

Infatti, nel periodo di riferimento che va dal 4 al 10 marzo, i casi ogni 100mila abitanti sono stati 781, 187 in più rispetto alla scorsa settimana (594). L’Unica regione ad avere un’incidenza superiore negli ultimi 7 giorni è l’Umbria (933). Per quanto riguarda l’occupazione dei reparti ordinari, la Calabria guida la classifica delle regioni con il 28,7%. Resiste sotto la soglia critica il dato relativo alle terapie intensive che raggiungono un tasso di riempimento pari all’8,5%.

Il dato nazionale

In Italia, oltre all’aumento dell’incidenza, risulta in salita anche l’indice Rt che arriva a 0,83 rispetto allo 0,75 della precedente rilevazione. Gli aumenti, per ora, non si riflettono sui ricoveri che invece proseguono: l’occupazione dei letti di terapia intensiva a livello nazionale è al 5,5% rispetto all’6,6% di sette giorni fa e in Area non critica scende al 12,9% rispetto al 14,7%.

Ecco nel dettaglio la tabella con i dati regione per regione