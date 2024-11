Niente lezione oggi per gli alunni dei plessi Alfieri e Albani, afferenti all’Istituto comprensivo Vittorio Alfieri di Crotone. La dirigente scolastica, Franca Gisella Parise, ne ha disposto la chiusura per eseguire la sanificazione dei locali, dopo aver riscontrato la positività al Covid-19 di un bambino.

Due alunni avrebbero avuto contatti con parenti risultati positivi, e uno di loro sarebbe risultato a suo volta positivo dopo essere stato sottoposto a test antigenico rapido. Nelle prossime ore è atteso anche l’esito del tampone molecolare. Se il contagio dovesse venire confermato, la dirigente avvierà le procedure anti-Covid previste dalla normativa.

Proprio davanti all’Istituto Alfieri, in via Cutro, avevamo raccolto le preoccupazioni dei genitori per il rientro in classe l’11 gennaio scorso. In molti si era detto in disaccordo con la ripresa della didattica in presenza, per il rischio di contagio, e anche una insegnante aveva espresso le sue perplessità.