Comune di Crotone evacuato per sanificazione e test rapidi anti-Covid ai dipendenti grazie alla disponibilità volontaria di un medico Asp. È quanto registrato nelle scorse ore nella città pitagorica dopo la positività (emersa con test rapido) di una dipendente. La stessa, da quanto si apprende, da giorni non si recava a lavoro poiché aveva iniziato a manifestare lievi sintomi. I controlli sono stati eseguiti sui colleghi del medesimo settore e tutti sono risultati negativi. Il contagio della dipendente dovrà essere accertato con il tampone molecolare.