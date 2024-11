È quanto emerge dal report curato dall’Istituto superiore di Sanità in base alle informazioni pervenute al ministero della Salute nel periodo di riferimento che va dal 15 al 21 aprile. La situazione regione per regione

Prosegue la discesa della curva epidemica Covid in Italia: l’incidenza settimanale si attesta a 675 casi per 100mila abitanti rispetto ai 717 della precedente rilevazione. E la Calabria non è da meno.

Infatti, da quanto emerge dal monitoraggio curato dall’Istituto superiore di Sanità in base ai dati pervenuti al ministero della Salute, nella regione l’incidenza si attesta a 676 casi ogni 100mila abitanti nel periodo di riferimento che va dal 15 al 21 aprile rispetto ai 747 della scorsa settimana. L’occupazione degli ospedali nei reparti scende al 28,2%, mentre nelle terapie intensive si attesta al 9%.

Il dato nazionale

Anche l’indice Rt mostra un calo in Italia attestandosi a 0,96 rispetto all’1 della settimana scorsa. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti sono stabili le terapie intensive: a livello nazionale il tasso è al 4,2% come sette giorni fa. Continuano a salire lievemente invece i pazienti in Area non critica che dal 15,6% della scorsa settimana salgono al 15,8%.

I dati regione per regione