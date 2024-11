Cancellati tutti gli incontri in programma ed evacuato il personale per consentire le operazioni di sanificazione. In quarantena tutti i contatti del lavoratore risultato contagiato

Era stata convocata per questo pomeriggio al dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria una riunione per discutere nei dettagli l'organizzazione inerente l'applicazione del piano vaccinale che è stata, tuttavia, rinviata ad horas a causa della presenza di un dipendente affetto da Covid.

La notizia della positività si è appresa solo nel pomeriggio è così si è disposta la cancellazione di tutti gli incontri in programma e l'evacuazione del personale per consentire le operazioni di sanificazione. Si tratta in particolare di un dipendente del settore Servizi Sociali e Socio Sanitari. Le persone entrate direttamente in contatto sono state poste in quarantena.