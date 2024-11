Il sindaco di Trebisacce Franco Mundo ha inviato una missiva al direttore sanitario del Distretto ionio nord e a Mario Marino, responsabile del Dipartimento prevenzione Covid Asp di Cosenza, per chiedere, al fine di porre in essere una migliore organizzazione delle vaccinazioni destinate ai docenti, di predisporre tali attività nei centri vaccinali di Trebisacce, nei comuni interessati o nelle scuole dove sono state già predisposte delle aule Covid.

«Al fine di meglio organizzare le vaccinazioni ai docenti – si legge nella missiva - si chiede, di voler predisporre tale attività nei centri vaccinali di Trebisacce, per come già comunicato alla Protezione Civile, o nei oppure nei comuni interessati, o nelle scuole dove sono state predisposte delle aule Covid».

«Tale richiesta – conclude Mundo - scaturisce anche dall’urgenza di evitare la circolazione di migliaia di docenti del distretto sanitario Ionio nord, che dovrebbero recarsi tutti a Corigliano, costituendo di fatto un pericolo, sia per gli assembramenti che per possibili contagi. Peraltro, in tutti i comuni sono stati predisposti centri vaccinali che possono essere utilizzati in sicurezza».