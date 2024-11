Trentaquattro in totale i positivi nella comunità arbereshe che sarà zona rossa fino al 17 gennaio. Didattica in presenza sospesa sino a fine mese

Ancora troppo alto il numero dei contagi nella piccola comunità di Frascineto per pensare di tornare a fare lezione in presenza. Cosi il sindaco, Angelo Catapano, ha firmato una nuova ordinanza che proroga fino al 31 gennaio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Sono 34 al momento i positivi registrati nella cittadina arbereshe che indicano «chiaramente la necessità di adottare ulteriori misure e provvedimenti idonei a salvaguardare la salute di tutti i cittadini» ha spiegato il primo cittadino.

La proroga della sospensione dello svolgimento delle attività didattiche della scuola dell’infanzia statale e paritaria, primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto omnicom-prensivo Polo Arbëresh” di Lungro è stata motivata dal primo cittadino per «tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi, e, nel contempo, assicurare la massima tranquillità alle famiglie, agli insegnanti, a tutto il personale e così, contenere il diffondersi del virus. Stiamo monitorando – afferma Catapano -, la situazione in stretto contatto con l’azienda sanitaria ed intensificato ulteriormente i controlli serrati al fine di evitare ulteriori contagi tra la popolazione. Massima è l’allerta rispetto a questa grave emergenza, che si è determinata. Confido ancora una volta nella collaborazione dei cittadini ad osservare tutte le norme e, soprattutto, raccomando l’uso della mascherina e di attenersi scrupolosamente a tutte alle misure in vigore». Il comune fino al 17 gennaio resterà ancora in zona rossa.