«Non è solo emergenza sanitaria, ma emergenza sicurezza nei territori». Il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà, dopo avere denunciato ai nostri microfoni la sensazione di abbandono da parte delle istituzioni, annuncia di avere chiesto oggi maggiore presenza delle forze dell’ordine.



«Nei giorni scorsi ho scritto anche al Prefetto – afferma il primo cittadino - chiedendo maggiore presenza dello Stato nella nostra comunità. Questo, perché, da sindaco ho esaurito i poteri a mia disposizione per salvaguardare la salute della comunità che amministro. Ne scaturisce un’amara riflessione, che non può non assumere i connotati di una esigenza, che sono certo, tanti altri colleghi ravvisano».



«I sindaci oggi devono essere dotati di maggiori poteri – auspica ancora Giampà - che vadano oltre quello di poter chiudere una piazza o un'attività commerciale. Oggi, chi amministra una comunità deve riuscire a garantire concretamente l’ordine pubblico, vietando l'entrata o l'uscita nei propri confini territoriali. Per non parlare di tutti i vincoli a cui sono sottoposti gli enti locali per l’impiego di risorse di polizia locale».



«Pur potendo disporre un provvedimento – conclude - se sul territorio non possono essere impiegate risorse di vigilanza locali, lo stesso rischia di rimanere attuato e così spesso assistiamo a sindaci disperati che invocano l’esercito nel proprio territorio».