Sono 1.069 i nuovi casi Covid in Calabria a fronte di 6.638 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari al 16.10%. I dettagli sono contenuti nel bollettino quotidiano della Regione nel quale vengono riportarti anche 7 decessi e 1.226 guariti. Salgono i ricoveri in area medica (+9), mentre calano in terapia intensiva (-1). In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.078.030. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 181.634.

I nuovi casi

A livello provinciale i nuovi positivi sono così distinti: +125 Catanzaro, +24 Cosenza, +157 Crotone, +609 Reggio Calabria, +154 Vibo Valentia.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.947 (66 in reparto, 5 in terapia intensiva, 6.876 in isolamento domiciliare); casi chiusi 18.249 (18.040 guariti, 209 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 10.960 (147 in reparto, 9 in terapia intensiva, 10.804 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.267 (31.442 guariti, 825 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.980 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.958 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.815 (14.647 guariti, 168 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.526 (124 in reparto, 10 in terapia intensiva, 10.392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 61.476 (60.883 guariti, 593 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 11.424 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 11.409 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.237 (10.091 guariti, 146 deceduti).