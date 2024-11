Sono 130 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 2389 tamponi effettuati. Tre invece i decessi registrati. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 169 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 89.4045. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.080 rispetto a ieri. Diminuisce la pressione sulle terapie intensive (-2) e sui reparti (-10).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 25, Catanzaro 67, Crotone 4, Vibo Valentia 5, Reggio Calabria 29, Altra Regione o Stato estero 0.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: casi attivi 790 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 762 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.368 (9.228 guariti, 140 deceduti).

Cosenza: casi attivi 6.295 (59 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6.232 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.413 (15.867 guariti, 546 deceduti).

Crotone: casi attivi 121 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 108 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.364 (6.265 guariti, 99 deceduti)

Reggio Calabria: casi attivi 779 (51 in reparto, 4 in terapia intensiva, 724 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.062 (21.733 guariti, 329 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 185 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 178 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.297 (5206 guariti, 91 deceduti).