Sono 132 i nuovi casi di Covid in Calabria, secondo gli ultimi dati contenuti nel bollettino regionale, a fronte di 3.776 tamponi effettuati, con un’incidenza del 3,50%. Nessun morto nelle ultime 24 ore. Meglio rispetto a ieri, quando si erano registrati 152 positivi e tre decessi. Sul fronte dei ricoveri, ne sono stati registrati 3 in reparto, mentre calano quelli in Rianimazione (-1). Le guarigioni sono 133.

A livello provinciale, i nuovi positivi sono così localizzati: 55 Reggio Calabria, 41 Vibo Valentia, 31 Cosenza, 2 Crotone, 1 Catanzaro, 2 fuori regione.

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.476, su un totale di tamponi eseguiti di 1.274.181. I morti sono in tutto 1.440 mentre i guariti 82.192.

Questi sono i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 75 (2 in reparto, 2 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.438 (11.281 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.191 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.170 in isolamento domiciliare); 26.774 (26.121 guariti, 653 deceduti).

– Crotone: 191 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); 8.263 (8.148 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 765 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 718 in isolamento domiciliare); 29.574 (29.169 guariti, 405 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 419 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.402 (6.301 guariti, 101 deceduti).

L'Asp di Reggio Calabria comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.