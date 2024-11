Sono 151 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria nelle ultime 24 ore a fronte di 2.564 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi e 241 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 100.187. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 71.422 rispetto a ieri.

I nuovi contagi

I casi registrati sono così suddivisi: 62 a Cosenza, 38 a Reggio Calabria, 24 a Catanzaro, 18 a Crotone, 3 a Vibo Valentia e 6 Altra regione o Stato estero.

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 194 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 189 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.279 (10.135 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.270 (35 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1234 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.524 (21945 guariti, 579 deceduti).

– Crotone: casi attivi 186 (4 in reparto, 1 in terapia intensiva, 181 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.643 (6.542 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 808 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 779 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.232 (22.891 guariti, 341 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 58 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 57 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.593 (5.501 guariti, 92 deceduti).

L’Asp di Cosenza comunica che: «Oggi si registrano 64 nuovi casi, di cui 3 ricoverati e 61 a domicilio; il numero totale dei casi è incrementato di 62 unità e non di 64, in quanto sono stati eliminati due casi risultati doppi a seguito di verifiche. Sempre a seguito di verifiche effettuate oggi si comunicano 2 decessi avvenuti a domicilio, rispettivamente il 20/06/2021 ed il 14/05/2021».

L’Asp di Catanzaro comunica che dei 29 soggetti positivi di oggi 5 sono soggetti fuori regione.