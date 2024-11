Sono 170 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 2.983 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra 193 guariti. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.226.962. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.102 rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+1) ma calano in area medica (-6). Tasso di positività pari al 5.70%.

I nuovi casi

I contagi sono così suddivisi per provincia: Catanzaro 9, Cosenza 44, Crotone 62, Reggio Calabria 30 e Vibo Valentia 23, Altra Regione o Stato Estero 2.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 101 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.366 (11.210 guariti, 156 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1.247 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.221 in isolamento domiciliare); casi chiusi 26.406 (25.759 guariti, 647 deceduti).

– Crotone: casi attivi 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.048 (7.933 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 889 (59 in reparto, 6 in terapia intensiva, 824 in isolamento domiciliare); casi chiusi 28.976 (28.578 guariti, 398 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 176 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.306 (6.206 guariti, 100 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica 10 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L'Asp di Crotone comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.