In Calabria nelle ultime 24 ore emersi 1.724 contagi a fronte di 7.057 test. Quattro i decessi registrati: 3 a Catanzaro e 1 Reggio Calabria. Tasso di positività al 24,43% (ieri era al 28,99%). In diminuzione i ricoveri in area medica (-1 ) mentre aumentano di 2 unità quelli in RIanimazione. 2.191 le persone guarite da virus in un giorno.

I casi provincia per provincia

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +411, Cosenza +680, Crotone +14, Reggio Calabria +513, Vibo Valentia +52, Altra regione +54.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6492 (64 in reparto, 14 in terapia intensiva, 6414 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 73095 (72748 guariti, 347 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 45472 (119 in reparto, 0 in terapia intensiva, 45353 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89597 (88412 guariti, 1185 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2733 (23 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2710 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 44709 (44467 guariti, 242 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14325 (87 in reparto, 1 in terapia intensiva, 14237 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 157179 (156368 guariti, 811 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 2583 (19 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2564 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 40728 (40552 guariti, 176 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'ASP di Catanzaro comunica: "OGGI NUOVI POSITIVI 422 DI CUI 11 FUORI REGIONE".

L'ASP di Cosenza comunica nel setting fuori regione 39 nuovi casi a domicilio L'ASP di Reggio Calabria comunica nel setting fuori regione 4 nuovi casi a domicilio.