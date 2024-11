Sono 18 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 899 tamponi effettuati. Quattro i decessi registrati, tutti nella provincia di Cosenza. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 210 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 898766. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.250. Diminuisce la pressione sulle terapie intensive (-1) e sui reparti (-3).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 2, Catanzaro 0, Crotone 1, Vibo Valentia 0, Reggio Calabria 15.

I casi provincia per provincia

Catanzaro: Casi attivi 676 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 648 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 9.496 (9.356 guariti, 140 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 6.160 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 6107 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 16.607 (16.057 guariti, 550 deceduti).

Crotone: Casi attivi 111 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 99 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6392 (6.293 guariti, 99 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 709 (51 in reparto, 3 in terapia intensiva, 655 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 22.192 (21.860 guariti, 332 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi 179 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 172 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.322 (5.231 guariti, 91 deceduti).