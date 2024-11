Sono 1908 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 14.495 tamponi effettuati (tasso di positività al 13.16%). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 5 decessi e 1.508 guariti. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+8).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 168, Cosenza 121, Crotone 239, Reggio Calabria 873, Vibo Valentia 507.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.348 (76 in reparto, 7 in terapia intensiva, 6.265 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.638 (20.421 guariti, 217 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11.254 (131 in reparto, 9 in terapia intensiva, 11.114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 33.096 (32.237 guariti, 859 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.854 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.826 in isolamento domiciliare); casi chiusi 17.016 (16.843 guariti, 173 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 13.392 (103 in reparto, 10 in terapia intensiva, 13.279 in isolamento domiciliare); casi chiusi 67.047 (66.438 guariti, 609 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13.131 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.115 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.819 (10.670 guariti, 149 deceduti).