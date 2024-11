Sono 219 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino che registra anche 3 decessi e 152 guarigioni. Calano i ricoveri nei reparti (-2), stabili invece quelli in Terapia intensiva. Effettuati circa 4800 tamponi nelle ultime 24 ore.

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 25, Cosenza 33, Crotone 22, Reggio Calabria 118, Vibo Valentia 20.

I casi provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 236 (10 in reparto, 3 in terapia intensiva, 223 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11540 (11381 guariti, 159 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1515 (38 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1472 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27212 (26549 guariti, 663 deceduti).

– Crotone: casi attivi 254 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 242 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8585 (8469 guariti, 116 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1254 (39 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30269 (29856 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 339 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 331 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6810 (6706 guariti, 104 deceduti).

L'Asp di Catanzaro comunica che 1 decesso in terapia Intensiva appartenente all'Asp di Crotone. L'Asp di Cosenza comunica che: "Oggi nel setting fuori regione si registrano il decesso di 1 ricoverato in Reparto AO CS e 1 nuovo caso a domicilio”.