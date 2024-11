Sono 2599 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi e 2070 guariti. Aumentano i ricoveri, + 9 in area medica e +2 in Rianimazione. Effettuati nelle ultime ore 12.446 tamponi (tasso di positività al 20,88%).

I nuovi contagi

I casi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Catanzaro 301, Cosenza 904, Crotone 254, Reggio Calabria 803, Vibo Valentia 329, altra regione o stato estero 8.

La situazione provincia per provincia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 4.449 (70 in reparto, 7 in terapia intensiva, 4.372 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.055 (25.820 guariti, 235 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 16.491 (92 in reparto, 3 in terapia intensiva, 16.396 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36.772 (35.845 guariti, 927 deceduti).

– Crotone: casi attivi 3.637 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3.611 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20.344 (20.157 guariti, 187 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 10.091 (120 in reparto, 6 in terapia intensiva, 9.965 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 87.878 (87.229 guariti, 649 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 13.093 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13.084 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.154 (15.000 guariti, 154 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 912 nuovi soggetti positivi di cui 8 fuori regione. Inoltre, specifica che 3 dei 5 decessi comunicati oggi sono avvenuti a domicilio a gennaio 2022, rispettivamente il 7, l’11 ed il 14 gennaio 2022.