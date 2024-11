Sono 257 i nuovi casi di Coronavirus in Calabria dove si registrano anche tre morti (due a Cosenza e uno a Reggio Calabria). È quanto riporta il bollettino regionale nel quale risultano anche 89 guariti e altri 5 ingressi nei reparti ordinari. I nuovi positivi invece sono così distinti: Catanzaro 1, Cosenza 0, Crotone 53, Reggio Calabria 168, Vibo Valentia 34 e Altra Regione 1.

La situazione nelle province

Più nel dettaglio, in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.057.233 (+2.273). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 75.549 (+257) rispetto a ieri. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 297 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.528 (10.381 guariti, 147 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 857 (32 in reparto, 2 in terapia intensiva, 823 in isolamento domiciliare); casi chiusi 23.811 (23.209 guariti, 602 deceduti).

– Crotone: casi attivi 330 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 324 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.881 (6.779 guariti, 102 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.957 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.901 in isolamento domiciliare); casi chiusi 24.013 (23.663 guariti, 350 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 316 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 307 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.672 (5.580 guariti, 92 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica che "oggi si registra 1 nuovo caso; il numero totale dei casi non è incrementato, in quanto 1 paziente ricoverato in Terapia Intensiva AO di Cosenza è stato trasferito ieri presso Terapia Intensiva Aomd di Catanzaro e quindi risulta in carico a Catanzaro".

L'Asp di Vibo Valentia comunica che fra i soggetti in isolamento domiciliare cinque immigrati sono ospitati nel Cas di Brognaturo.