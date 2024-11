Sono 389 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 2.399 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 16,22% (ieri era al 16,90 %). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 205 guarigioni. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoveri in area medica (-5), mentre aumentano in terapia intensiva (+2).

I casi provincia per provincia

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +61, Cosenza +190, Crotone +3, Reggio Calabria +101, Vibo Valentia +32, altra regione +2.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2038 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2016 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 97464 (97078 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3858 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3795 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 166946 (165609 guariti, 1337 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 384 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 375 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56511 (56243 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2053 (24 in reparto, 2 in terapia intensiva, 2027 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194122 (193259 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 576 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 568 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49682 (49494 guariti, 188 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'Asp di Cosenza comunica 192 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.