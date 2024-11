Il tasso di positività si attesta al 6,85%. Reggio e Cosenza le province con più casi. Quattro in più i posti letto occupati in reparto mentre le terapie intensive segnano un -2

Sono 573 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria, a fronte di 8.363 tamponi analizzati e con un tasso di positività pari a 6,85%. Emerge dal bollettino odierno della Regione, che registra anche 6 morti e 214 guarigioni. Sul fronte dei ricoveri, sono 4 in più in area medica e 2 in meno in terapia intensiva.

Covid Calabria, i contagi di oggi

I contagi di oggi sono così suddivisi: 49 a Catanzaro, 138 a Cosenza, 40 a Crotone, 281 a Reggio Calabria e 65 a Vibo Valentia.

Per quanto riguarda i decessi, 2 sono relativi a Catanzaro, 2 a Cosenza, 1 a Crotone e 1 a Reggio.

Covid Calabria, i dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 811 (28 in reparto, 5 in terapia intensiva, 778 in isolamento domiciliare); 12.000 guariti, 172 deceduti.

– Cosenza: casi attivi 2.905 (92 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2.807 in isolamento domiciliare); 27.944 guariti, 694 deceduti.

– Crotone: casi attivi 368 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); 9.032 guariti, 124 deceduti.

– Reggio Calabria: casi attivi 3.025 (71 in reparto, 7 in terapia intensiva, 2.947 in isolamento domiciliare); 32.389 guariti, 433 deceduti.

– Vibo Valentia: casi attivi 720 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 710 in isolamento domiciliare); 7.401 guariti, 109 deceduti.