Sono 671 i casi Covid emersi in Calabria nelle ultime 24 ore (ieri i contagi erano stati 556) a fronte di 4.581 tamponi, con un tasso di positività che si attesta dunque al 14,65% (ieri era al 15.30%). Dai dati pubblicati nell'ultimo bollettino anche 2 decessi (1 Catanzaro e 1 Cosenza), ben 2.389 i guariti, -3 ricoveri nei reparti ordinari e -2 in terapia intensiva.

I casi provincia per provincia

I nuovi positivi sono così suddivisi: Catanzaro +147, Cosenza +213, Crotone +75, Reggio Calabria +200, Vibo Valentia +30, Altra regione +6.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 4.243 (45 in reparto, 3 in terapia intensiva, 4.195 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55.560 (55.254 guariti, 306 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 26.639 (51 in reparto, 2 in terapia intensiva, 26.586 in isolamento domiciliare); casi chiusi 75.043 (73.942 guariti, 1101 deceduti).

– Crotone: casi attivi 1.643 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.627 in isolamento domiciliare); casi chiusi 38.777 (38.547 guariti, 230 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 3.613 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 3.569 in isolamento domiciliare); casi chiusi 139.360 (138.583 guariti, 777 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 4.989 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.982 in isolamento domiciliare); casi chiusi 34.642 (34.471 guariti, 171 deceduti).

L'ASP di Catanzaro comunica 143 nuovi soggetti positivi di cui 4 fuori regione.

L'ASP di Cosenza comunica 232 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.