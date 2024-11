Il tasso di positività si attesta al 16,05%, due punti in meno rispetto a ieri. Scendono lievemente i ricoveri, sia in area medica che in terapia intensiva

Sono 691 i nuovi contagi da Covid-19 in Calabria, a fronte di 4.306 tamponi analizzati e con un tasso di positività che si attesta al 16,05% (ieri era al 18,14%). È quanto riporta il bollettino odierno della Regione, che registra pure 1.082 guarigioni e un decesso (a Cosenza). Diminuiscono lievemente i ricoveri in area medica (-2) e in terapia intensiva (-1).

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro +133, Cosenza +238, Crotone +79, Reggio Calabria +177, Vibo Valentia +61, altra regione +3.

I dati per ogni provincia

– Catanzaro: casi attivi 2150 (23 in reparto, 3 in terapia intensiva, 2124 in isolamento domiciliare); casi chiusi 96864 (96480 guariti, 384 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 4414 (79 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 165411 (164078 guariti, 1333 deceduti).

– Crotone: casi attivi 397 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 389 in isolamento domiciliare); casi chiusi 56388 (56120 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1973 (18 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 193649 (192786 guariti, 863 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 601 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 593 in isolamento domiciliare); casi chiusi 49487 (49299 guariti, 188 deceduti).

L'Asp di Cosenza comunica 241 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.