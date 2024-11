Sono 2470 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 7 decessi e 1061 guariti. Aumentano i ricoveri, + 3 in area medica, mentre diminuiscono in Rianimazione (-1).

Effettuati nelle ultime 24 ore 12.028 tamponi (tasso di positività al 20,54%).

I nuovi contagi

I casi registrati nelle ultime 24 ore sono così suddivisi: Catanzaro 262, Cosenza 812, Crotone 318, Reggio Calabria 891, Vibo Valentia 180, altra regione o stato estero 7.

Il bollettino

– Catanzaro: CASI ATTIVI 4646 (62 in reparto, 8 in terapia intensiva, 4576 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26394 (26156 guariti, 238 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 17924 (92 in reparto, 2 in terapia intensiva, 17830 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 36947 (36016 guariti, 931 deceduti).

- Crotone: CASI ATTIVI 3933 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3905 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20645 (20456 guariti, 189 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 10258 (123 in reparto, 5 in terapia intensiva, 10130 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 89408 (88755 guariti, 653 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 13443 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13436 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15276 (15121 guariti, 155 deceduti).

Le comunicazioni Asp

L'Asp di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 7 nuovi casi a domicilio.