Sono 72 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Calabria nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.585 tamponi effettuati. Un solo decesso registrato. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione che rileva anche 227 guariti. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 897.867. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 68.232. Rispetto a ieri diminuisce la pressione sulle terapie intensive (-1) e sui reparti (-1).

I nuovi contagi

I casi confermati oggi nelle 5 province sono così suddivisi: Cosenza 17, Catanzaro 7, Crotone 12, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 30. Effettuati 1.585 tamponi nelle ultime 24 ore

I casi provincia per provincia

– Catanzaro: casi attivi 803 (26 in reparto, 2 in terapia intensiva, 775 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.369 (9.229 Guariti, 140 Deceduti).

– Cosenza: casi attivi 6.200 (52 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6144 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16.565 (16.019 Guariti, 546 Deceduti).

– Crotone: casi attivi 121 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 110 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.381 (6.282 Guariti, 99 Deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 725 (53 in reparto, 3 in terapia intensiva, 669 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22.161 (21.829 guariti, 332 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 182 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 175 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.319 (5.228 Guariti, 91 Deceduti).

L' Asp di Crotone comunica che tra i dodici soggetti positivi di oggi 2 sono migranti.