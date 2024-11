Sono 904 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria a fronte di 5.113 tamponi effettuati (tasso di positività al 17.68%). È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 6 decessi e 1.180 guariti. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari (+6).

I nuovi casi sono così distribuiti: Catanzaro 60, Cosenza 18, Crotone 151, Reggio Calabria 537, Vibo Valentia 136 e Altra Regione o Stato Estero 2.

Il bollettino

– Catanzaro: casi attivi 6.840 (68 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.766 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.761 (19.544 guariti, 217 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 11.302 (129 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.161 in isolamento domiciliare); casi chiusi 32.847 (31.992 guariti, 855 deceduti).

– Crotone: casi attivi 2.884 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.857 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16383 (16.212 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 12.411 (107 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.291 in isolamento domiciliare); casi chiusi 65.874 (65.267 guariti, 607 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 12.198 (14 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 10.806 (10.658 guariti, 148 deceduti).